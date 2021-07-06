30歲女星郭書瑤（瑤瑤）多年前從「殺很大」廣告一夕爆紅，後來轉戰影劇圈，在電影《志氣》演技大爆發勇奪金馬獎新人，實力備受肯定。近日她在社群平台PO兩張穿搭照，完美展現前凸後翹的好身材，網友全嗨爆。

郭書瑤昨（5日）在IG、FB同步發文，表示自己有個小障礙要克服，「左邊？右邊？我常常指左邊說右邊，看右邊說左邊，但我真的不是左右不分的人～我只是腦跟身體不合一，最近在練習讓他們盡量合作，真的不是太容易…」隨文附上兩張「每周一穿搭」的美照，畫面中，她戴著黑色口罩，頂著粉紅色鴨舌帽，身穿同色系的深U小背心，貼身剪裁使豐滿上圍原形畢露，側邊還有一個挖空設計，隱約露出腰間白皙的細皮嫩肉，下身搭配淺色牛仔短裙，纖細的大腿曲線也被看光。

貼文曝光後，正妹營養師高敏敏忍不住驚嘆：「身材超好」郭書瑤撒嬌回：「營養師可以幫我變更好嗎？」其他網友也狂誇：「好棒的身體線條」、「好好看唷」、「好辣」、「性感」海芬對左右不分的困擾感同身受，留言：「我也常這樣子，跟司機杯杯說請右轉，但是手指的是左邊。」郭書瑤無奈地回應：「我們到底為什麼會這樣咧…」

最近氣溫炎熱，郭書瑤上周的禮拜一穿搭也是走清涼路線，「穿這樣進公司上班，可以嗎？！」照片中的她穿著粉紅細肩帶小可愛和牛仔短褲，上衣短版設計露出水蛇腰，火辣打扮狂吸網友的眼球。