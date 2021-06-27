奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享6/28～7/4星座運勢，處女座事業運最旺，射手座愛情運最旺，天秤座金錢運最旺；另外水瓶座事業運需要留意，天蠍座愛情運需要留意，牡羊座金錢運需要留意。從整體運勢來看，金牛座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★

過往回憶的浮現，讓牡羊朋友停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多。下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

▍金牛座

整體運勢★★★★★

金牛的朋友下周將充滿開心與愉悅，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少。

▍雙子座

整體運勢★★★★

雙子的朋友顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活，這樣的態度將讓你周遭朋友感到非常安心。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

巨蟹朋友下周思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行，將會是好上加好的一周。

▍獅子座

整體運勢★★★

奧斯提醒獅子朋友，下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心。

▍處女座

整體運勢★★★★

下周處女朋友顯得積極上進許多，這改變並不是因為意識到自己過去的怠惰，而像是在精益求精的感覺，但可別做過頭，甚至到鑽牛角尖的地步喔！

▍天秤座

整體運勢★★★

天秤朋友些微感覺自己的不足，因此有想提升實力的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，奧斯建議要好好把握。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友將會放棄思考，過往思緒清晰的狀況下周不再如此強烈，在面對事情上會較被動些，要多注意。

▍射手座

整體運勢★★★★

射手行動力提高許多，過往若有不想解決的事情，也將在下周有解決的機會，行動力的提升讓你在下周顯得極積許多。

▍摩羯座

整體運勢★★★★

摩羯座的朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去給自己那麼大的壓力，開始懂得享受目前的生活。

▍水瓶座

整體運勢★★

奧斯提醒水瓶朋友下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了。環境正在改變的同時，我們也要隨著調整，以免自我設限。

▍雙魚座

整體運勢★★★

雙魚顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周決定前要再多花點時間思考。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】