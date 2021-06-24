每個人的心中都有著難以對旁人訴說的心事，尤其對於高敏感性格的人來說，他們時時刻刻都會小心翼翼觀察別人的一舉一動，也因為心思過度敏銳，他們比一般人更害怕承受孤單與寂寞。搜狐網命理專欄點名，白羊座、雙子座、摩羯座的人天性敏感，很害怕受到傷害，是典型的玻璃心。

▍1.白羊座

儘管白羊座的人外表看似很活潑外向，實際上他們卻擁有一顆容易慌張且多疑的心。在日常生活和工作中，為了迅速融入周遭的環境，白羊座的人喜歡用堅強和灑脫的一面來偽裝自己，他們總覺得扮演強悍的模樣就能避免受到傷害，但外表與內心不符，反而會造成玻璃心，長期下來恐怕會讓自己活得更煎熬。

▍2.雙子座

大部分的雙子座都給人一種神秘獨特的氣質，但他們外表熱情，內心卻很孤獨。雙子座的人其實很渴望能找到與自己內心契合的人，但他們天性非常敏感，容易對自己沒自信，是典型的玻璃心，就連在尋找真愛的路途中，都常常自我懷疑，擔心受到傷害，總是因為想太多而遲遲不行動。

▍3.摩羯座

摩羯座的人天性冷淡寡言，他們對任何事情都缺乏熱情，總是像個旁觀者一樣置身事外，冷眼看待世界上的一切事物。但其實他們只是心思比較細膩，不擅長表達，只好用沉默的方法來偽裝自己的內心，久而久之，摩羯座的人會變得越來越孤獨，越來越害怕受到傷害。