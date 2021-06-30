因全國仍在3級警戒期間，龍華科技大學原訂26日舉辦的畢業典禮因而停辦，學位證書也採郵寄發放辦理。雖少了實體典禮上與師長、同窗好友及父母親人一起歡聚分享喜悅，各班導師、授課教師紛紛在線上為畢業生致上最真誠的祝福，期許他們逆風高飛，勇敢追夢。

龍華科大今年有2574名大學生、216名碩士生及42名五專生畢業。校長葛自祥在畢業前夕，致110級畢業生一封信，隨同學位證書郵寄給每位畢業生。殷殷叮囑他們，沒有人終其一生是一帆風順的，只有在職場上持續保持抗壓性，不斷學習成長，相信一定會有人發現到自己的價值，最終必能得到豐碩回報。

葛自祥表示，對許多畢業生來說，無法在學習的最後階段，讓畢典畫下一個完美的句點，內心未免有些許遺憾。但是經歷這兩年COVID-19疫情初起、全球蔓延、病毒變種肆虐、台灣疫情再度升溫等各個階段，讓每個人都不得不加速數位應用能力，來因應生活、工作及學習截然不同的疫後新時代，尤其龍華師生們，在最近兩個月全面實施遠距教學，「疫起」共學、共好，相信畢業同學日後回想起來，未嘗不是一個難忘且彌足珍貴的回憶。

葛自祥除了恭喜畢業生們在學校歷經數年學習後，順利完成學業，即將展翅高飛，邁向人生新的階段。同時也給即將投入職場的同學們三句贈言，這三句話他常常對所有龍華學子提醒，也許是老生常談，但絕對受益無窮。

第一句是「早到遲退」－在職場上比別人早一步到、晚一點離開；第二句是－「保持工作穩定性及忠誠度」，剛開始的工作也許不盡理想，但是請你當作是學習磨練的機會，投身職場前幾年切記不要經常換工作，工作穩定及忠誠度高，絕對會對個人履歷有很大的加分；第三句也是最重要的一句是－「創造自己被需要、被依賴的價值」。能夠創造價值，對別人能做出貢獻，換句話說，就是要創造自己被公司老闆利用、被主管需要的價值。

葛自祥強調，這句話乍聽之下，許多人不以為然，好像是慣老闆的幫兇，但是他相信只要在職場待久了，畢業生們一定能夠體會這句話的真正涵義。

葛自祥信中殷切叮嚀每位畢業生，為了讓自己更有用、更被需要、更被依賴，就要不斷學習，累積自己的能力。這世上有三樣東西是別人搶不走的：一是吃進胃裡的食物，二是藏在心中的夢想，三是裝進腦袋的智慧。記得要終身學習，時時保持求知若渴的心，不論是在何時何地，同學們永遠是龍華大家庭的一份子，母校會是最好的學習資源，也是最大的依靠。