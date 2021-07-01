戴德梁行今（1）日舉辦2021年第二季商用不動產市場季報公布線上記者會，戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達表示，第二季土地成交量量達669億元，維持往年水準，主要歸功於公有土地有271億元的貢獻度；在土地價格表現方面，儘管疫情來襲，但地主也未因疫情而願意降價求售的跡象。

楊長達表示，以往商業佔四成，但第二季卻不同，佔比達53％，顯示政府釋出或投資人對於商業地的青睞。

從五年均線2199億元、十年均線來觀察，比2020年要高一點，買盤增加。

楊長達表示，第二季在量的方面，呈現中上水準，但在價格方面，會讓投資人蠻安心的。從上半年最大手筆來觀察，興富發以85.27億元買下新北市端莊副都心土地，創下新北市規模最大的一筆交易。

台中水湳則有72億元文商段土地成交，也是台中最大一筆紀錄保持者，單價280萬元/坪。

另外位於台中高鐵特定區之商業土地以總價新台幣44.2億元、單價96萬元/坪，雙雙創下該區域總價及單價之新高。

國泰建設以171萬元/坪取得三重住宅土地、創下區域新高。

另外，華固建設以260萬元/坪取得士北科住宅土地、也刷新士北科新高價。

興富發集團旗下齊裕營造，以282萬元/坪，取得台中七期南側住宅土地，也都各自改寫區域單價之新紀錄。

戴德梁行分析，本季釋出之土地類型以商業土地比重最高，約佔總交易量53％，前十大土地交易中，商業土地之總交易量更佔了74％。

楊長達進一步指出，由於新莊副都心、水湳經貿園區、台中高鐵特定區等商業土地之容許用途廣，產品兼具辦公、零售及住宅之規劃彈性，也讓開發商對於商業土地之開發抱持樂觀態度。

楊長達表示，新冠疫情自五月中旬急遽升溫，雙北市於五月十五日進入三級警戒，五月十九日更擴大為全國三級警戒。以五月十五日為界，統計四月起至雙北發佈三級警戒日之交易量，為586億元，雙北三級警戒次日起至六月底之交易量則僅有83億元，十大土地交易合計總金額393億元，則全數在五月上旬之前成交。

乍看之下，三級警戒後之土地交易量看似驟減，惟本季公有土地開標日多訂在四月中旬之前，開標當日標售成績斐然，但當時國內疫情相對穩定，各地方政府更非預期疫情可能趨於嚴重而提前開標日期，故僅屬巧合。

楊長達表示，以長虹建設於六月公告以15.37億元取得士北科住宅土地為例，顯示建商為取得營建土地之需求，不因疫情而受影響，成交單價245萬元/坪，則仍屬正常行情，顯示地主也未因疫情而願意降價求售的跡象。