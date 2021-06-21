每位女性總夢想著能嫁給溫柔又有肩膀的男人，過上甜蜜輕鬆的生活，搜狐網命理專欄點名，巨蟹座、摩羯座、雙魚座、金牛座的男性最溫柔體貼，他們從不要求老婆做任何家事，只希望另一半安心享受幸福就好。

▍1.巨蟹座

巨蟹座的男生個性很體貼，嫁給他之後可以體會到無微不至的關愛與照顧，他們有著強大的包容心，時時刻刻給予妻子滿滿的愛意，因為不忍心看到另一半勞心勞累，會霸氣承包所有的家事，因此嫁給巨蟹男會非常幸福。

▍2.摩羯座

摩羯座的男生很看重家庭，對他們來說，家人永遠是第一位，任何事情都比不過家庭。正因為顧家，他們自認有義務撐起一片天，不願讓自己的妻子太辛苦，因此經常會包攬所有的事情，寧願自己累也要承擔家務。而且他們很珍惜家庭，不會做出對不起另一半的事情。

▍3.雙魚座

雙魚座的男生有一顆無私包容且熱愛奉獻的心，如果遇到請別錯過！在日常生活中，他們經常會製造一些小驚喜，透過浪漫的舉動來討老婆歡心，而且他們個性貼心，能夠一手包辦家中大大小小的事情，絕對不會讓老婆辛苦。當老婆還沉浸在電視劇中，他們就已經將家裡打掃得乾乾淨淨，更準備好美味的料理等待老婆品嚐。

▍4.金牛座

金牛座的男生比較固執，對工作以及愛情都是如此，當他們結婚之後就會全心全意對待對方，絕對不會三心二意，總讓老婆特別放心。而且他們很能吃苦耐勞，即使一個人獨自承擔家裡所有的家務也不會有半句怨言，能把所有細節都打理得井井有條，另一半只需要安心享受就好。