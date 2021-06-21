在疫情三級警戒中，時序悄悄進入「夏至」，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，今天北半球白晝最長，也是陽氣最旺的一天，如果有事業、錢財、工作、疾病、陰煞方面等問題，建議可以在家中面向西南方雙手合十，朝向地神方向膜拜，事情將有好的轉機。

邱彥龍老師提醒，今天（21日）起將換木星開始逆行，雖然國內疫情看似有趨緩跡象，但目前無症狀感染者以及延遲復陽者仍然存在，還是需要高度警戒並階段性追查，以防後續再度擴大。另外，水逆將於6月23日順行，水星改落在遷移宮，國外的疫情將再度快速蔓延，邱彥龍老師建議，這段期間能不出國就不出國，如果在國內也要避免遠行。

邱彥龍老師點出，在夏至節氣6／21～7／7期間，屬雞、狗、馬的人運勢較差，可自我沉澱，找出問題，多增進知識，就可避掉災難，另外，屬猴、雞、馬、兔的人則要多加強身體保養，除了感冒、腸胃問題之外，也要注意下半身骨頭、肝臟、心肺、神經痛、小腿肌肉痠痛、腳底發炎及多夢、陰邪等問題。

另外，邱彥龍老師指出，生肖龍、牛、鼠的人在夏至節氣裡6／21～7／7運氣最旺，不論財運、感情或事業都將如日中天，要好好把握開運時機。

▍Top1：龍

屬龍的朋友在這段期間財運、感情運、事業運皆旺，不但生活如日中天，而且還心想事成，但要小心不能太過自以為是或太指望別人，養足自己的能力，才能助人助己。

▍Top2：牛

屬牛的朋友這段期間會先有小財再有大財，只要按照邏輯跟原先的規劃進行即可，不論感情、事業或財運方面切忌投機取巧，只要不強求，反而容易得到。不要給自己太大壓力，凡事順其自然，結果將是甜美的。

▍Top3：鼠

屬鼠的朋友這陣子賺多花多，會覺得自己是過路財神，但只要調整心態，當成是在消業障跟布施，就會讓自己好過一點。相對的，放開胸懷讓自己開心點，財運會越來越好。未婚或單身者，這段期間很容易找到心儀的對象或另一半，只要誠心相待，即可尋覓良緣。