受到疫情影響，不少人經濟大受影響，人人都渴望能天將橫財，或是名利雙收，對此，《搜狐網》運勢專欄就點名4生肖未來半年運勢狂飆，財運滾滾來！

生肖龍：

生肖屬龍的人未來半年鴻運當頭，如果抓緊機會，就有機會一掃過去陰鬱的運勢。此外，在吉星加持下，桃花也跟著大放異彩，對於渴望脫單的人來說，想早日覓得真愛，就要多多注意提升自我形象。

生肖羊：

生肖屬羊的人未來半年受到「右弼」吉星庇佑，能改變先前財運一波三折、日子不好過的窘迫情況，待時間一到，運勢大轉，只要好好保握機運，不只桃花大開，就連財運也連帶亨通。

生肖猴：

生肖屬猴的人精明能幹、有衝勁，天生不怕吃苦，即便過去白白浪費不少發財機會，但對於屬猴的人而言，未來半年有喜事降臨，不只財運暢旺，喜事更是一件接著一件來。

生肖雞：

生肖屬雞的人過去很長一段時間因為凶星作亂，因此貴人運較差，煩心的事也接踵而來，不過未來半年受到吉星庇佑，運勢大爆發，尤其財運超旺，只要遠離酒肉朋友，不斷努力進取，很多事情會贏來好轉。