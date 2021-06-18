星座專家唐綺陽在臉書粉絲團透露，木星將在本週日（20日）正式逆行，目前只是停滯狀態，但今年木星移動的速度是過去從未有過的「2倍速」，更加碼「短暫移位」，將會帶來巨大震盪，光是這1個多月來就讓大眾的生活變得措手不及。好在木星終於要逆行，會開始減速、停下腳步，唐綺陽表示，「這意味之前帶起的『擴大之勢』將減弱、收攏，讓人們有機會喘息，並思考下一步該如何。」

木逆，就是答案揭曉的時刻。唐綺陽分析，「木逆不會『一定怎樣』，劇情將因人而異，拿所當取、做所當做者，後福將至，敬請期待。」木星之所以論吉，因其能將量膨脹、擴大，用在好的地方，往往使人得情勢之助、貴人提攜、與意外好處，性格也跟著樂觀、自信，但用在壞處，就會令人因過度樂觀、大膽、賭性而失策，像太粗心以致出錯，覺得自己不會就不理禁令、或賭性堅強最後惹來倒賠等，都是輕率自大導致的受罪。

唐綺陽表示，木順時就像沒監考官的考試，考驗人們是否有「不要踰越」的自制力，人性往往在誘惑下展露無疑。而木逆的奧義，就是「若過度了必出錯」，所以若有被質疑或不順之處，切記當該則改，且注意「滿招損、謙受益」的真理，如果整體太過渙散恐會被懲罰，要小心面對。

木星是推動社會改變的力量，之前的順行若是「天意使然」，那麼逆行要凸顯的就是「人為致之」，之前出問題是天災，之後出問題就是人禍；所以，轉折點後的社會動盪，檢討重點將落在「人的思慮與決策」上，跟運氣無關了，不能再怪運氣不好￼，自己惹的禍，只能自己擔了。若是一直以來都很自制，堅守本份的人，那木逆的「回顧、反省」將會帶來應得的榮耀。最後，唐綺陽表示，2020、2021木土合是奇特的2年，人類正在經歷前所未有的共同命運震盪，面對命運大洗牌，如果想變得更好，就要好好自省，惜福並感恩，即可順利通過挑戰。