面對心儀的對象，有些人會壓抑住滿腔情意，就怕一旦遭到拒絕，以後見面尷尬，也有人是自卑感作祟，擔心配不上對方，《搜狐網》運勢專欄就點名5大星座男，很怕改變現況，即便再愛，打死都不願意表白。

金牛座：

金牛座對待感情不疾不徐，即便發現對方對自己有意思，也不會表達出自己的喜歡，不僅很少回覆對方訊息，甚至回覆的速度也很慢，往往讓對方誤以為不受金牛男重視，因此錯失不少姻緣。

獅子座：

獅子座面對心儀的對象雖然會勇於示好，兩人之間的相處就像是情侶一樣，但他們就是不會主動捅破那層紙，也不願改變現在這種微妙的氣氛，如果妳真的有意思，就要先主動表白，一旦確定戀愛關係，獅子男就會愈發主動。

處女座：

處女座面對心儀的對象，容易自慚形穢，覺得自己配不上對方，擔心表白失敗的他們，會一直拖著不敢示愛，因此如果妳喜歡的處女男對妳表現極度曖昧，不妨換妳主動出擊，就能成功收獲一段戀情。

摩羯座：

摩羯座相當保守，也特別擅長隱藏自己的情感，追求心儀對象時，因為情緒控制極好，對方往往感受不到一絲痕跡，如果有一天，摩羯男對妳示愛，千萬別太驚訝，因為他早就喜歡妳很久了，只是妳感覺不到罷了。

水瓶座：

水瓶座給人的感覺常常都是戀人未滿，或許是擔心確定關係之後，會因為戀人之間的吵架，讓原本和睦的關係變調，加上他們深信，一段愛情終究會在時間的長河中逐漸消散，到最後兩人只剩下相對無言的不堪結局，因此他們寧願默默注視對方，也不輕易開口示愛。