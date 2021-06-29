世界之大無奇不有，日本沖繩縣鄰近島嶼因為地形因素，有獨特的上岸方式，所有人必須擠在「大型鐵籠」內，搖搖晃晃的被吊掛上島，驚險畫面讓網友看了直呼「有懼高症和幽閉恐懼的人會嚇死吧！」

根據《Jタウンネット》報導，網友在推特帳號「@JGXC4035370」分享搭船前往沖繩縣大東島時驚險的上下船方式，畫面中可見，乘客全擠在一座藍色的鐵籠內，待船務人員將鐵門關好後，竟是以大型吊車將鐵籠吊起，一路搖搖晃晃的將準備登島的人全數吊掛上岸，即便是車輛、遊艇，也一律採吊掛方式。而原PO實際搭乘後表示，「速度比我預料的快很多」。

影片曝光後網友全看傻了，紛紛留言直呼「這個好像未來科技會出現的空中電梯」、「太恐怖了我絕對不敢搭」、「有懼高症和幽閉恐懼的人會嚇死吧」、「把乘客當作貨物的概念」、「這居然是島上日常」。也有人補充，登島的鐵籠有2種，一種是天氣不好時使用的密閉式版本，另一種則是好天氣時的露天版籠子。

對此，航運業者表示，因為大東島四周都是隆起的珊瑚礁，不易靠岸，船隻最多只能在距離陸地4至6公尺處停泊，因此很難以搭橋方式讓乘客登島，早在40、50年前就以吊車懸吊乘客上岸，克服難解的登島問題。