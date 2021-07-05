在近日召開的第9屆世界和平論壇上，美國前助理國務卿丹尼爾．羅素(Daniel Russel)和卡內基國際和平研究院資深研究員史文(Michael Swaine)受訪時表示，把台灣當作一個多元化的民主社會而非美國的戰略資產，如此才能夠使兩岸關係更為健康。台灣問題是政治問題不是軍事問題，中國需要更加強調和平承諾，美國也需要在「一個中國」上有更明確的態度，雙方都要讓對方安心，兩岸關係才能更健康。

據《中評網》報導，丹尼爾．羅素回覆媒體提問時表示，台灣已經建成一個民主社會，這是值得珍惜的，這樣的社會應該受到保護，應該允許繼續下去。拜登政府的政策或者戰略，如果是把台灣僅僅看作一個經濟實體去多元化的發展，有韌性、有能力，來抗拒這種海峽對面對它的威脅，在這種狀況下無論是軍事還是什麼對抗會減少，這樣就能夠使得兩岸關係更健康。

羅素表示，「我並沒有參與拜登政府的政策制定，但是我參與了歐巴馬政府的。我們認識到，美中關係和兩岸關係是息息相關的。台灣社會民主和經濟的力量，和北京方面以相互尊重的方式，用對話來解決台灣問題，這兩者之間也是有關係的。所以增強台灣的安全自衛能力，保護台灣的體制，以及增強台灣的經濟，並不是為了推動台灣的獨立，我認為這個並不是我們接觸的必要條件。美中之間簽署了《上海公報》，提出了一個中國的政策，我們雙方都希望能夠發展真正和平的、自願的兩岸之間的和解，是雙方都能夠接受的方式。」

卡內基國際和平研究院的史文表示，拜登政府認為他們所實行的戰略是能夠促進此一目標的，他們的政策還是「一個中國」政策，不會挑釁北京。但由於美中總體關係的惡化，以及台灣自身政治上的變化，現在出現了一種危險，就是美國會越來越多的把台灣不當作一個民主社會，而是覺得台灣是一個資產，要把它從大陸的手中拿過去。

史文認為，「今天這個危險仍然存在，如果我們看一下《戰略競爭法》，關於台灣的那一部分，是很讓人警惕的，因為他們確實把台灣看作是戰略資產，而且是放在防禦日本的背景之下，把台灣看作第一島鏈的防衛，是對北京遏制的防禦，這不是美國的政策，這雖然不會決定美國外交官的行為，但是它確實反映了這樣一種判斷。」

他說，美國沒有真正給予一些讓中國放心的信號，雙方都需要更多的思考，讓對方安心，而不是採用軍事方面的威懾，因為台灣實際上是一個政治問題而不是一個軍事問題，不能夠通過軍事手段來解決。因此，必須再次強調，中國需要更加清楚的表達它的和平解決這個問題的承諾，美國也需要更明確的承諾一個中國的原則。