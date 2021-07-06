韓國海軍宣布將於本月連續參加由美國和澳大利亞主導的海上聯合軍演，同時也聲明參加這項軍事演習「不針對任何國家」。大陸的專家認為，韓國參加這項明顯在牽制中國的軍事演習，雖然是因為與美國有軍事同盟關係，但是對中國而言，仍然釋放了不友好的態度。

據《韓聯社》報導，韓國海軍5日表示，由美國海軍第七艦隊主導的「太平洋先鋒隊」海上聯合軍演於本月5日至10日在澳大利亞領海舉行，來自美澳韓日的海上力量共同參演。

報導說，韓軍將派出一艘驅逐艦王建號、1架山貓艦載直升機、3艘高速艇和200餘名海軍官兵參加。美國海軍和日本海上自衛隊分別派遣柏克級驅逐艦和高波級驅逐艦。軍演項目包括自由攻防戰、反潛戰、海上補給和通信訓練等。韓國海軍方面表示，韓軍自2019年起每年參演，以提高聯合作戰執行能力，該演習並不針對特定國家。

陸媒《環球時報》指出，韓國軍方上月曾發佈消息，將於本月中旬派出一艘驅逐艦參加美澳「護身軍刀」聯演。韓國軍事專家認為，美澳兩國在亞太地區舉行的聯合軍演意在牽制中國。

遼寧社科院朝鮮韓國研究中心專家呂超接受《環球時報》訪問時表示，這些演習聲稱不針對中國令人懷疑。韓國在參加美澳多國軍演時表現出了兩面手法，一方面表示重視同中國的關係；另一方面在知道軍演有可能是針對中國的情況下依然參演。韓美是軍事同盟關係，中國表示理解。但韓國參加美國針對中國而舉行的大規模軍演，本身釋放了一種不友好的態度。

黑龍江社科院東北亞研究所所長笪志剛認為，韓國比較忌諱參與針對某個特定國家的軍演，但又很希望通過參與美國的軍演來提高自身的防禦能力，包括應對半島問題的能力，同時也有在亞太地區展現軍力，提升自己影響力的訴求。另外，韓國上個月已經拒絕參加美烏黑海軍演，再加上美日韓軍事合作機制，韓國再次拒絕參加美國主導的軍演空間很小。