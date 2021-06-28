有些男人看起來很花心，其實對另一半超專情，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，雙子座、射手座、天蠍座、天秤座的男人平時看起來像渣男，感覺他的心定不下來，其實當他遇到真愛，會變身癡情的妻奴，願意改變自己、付出努力，只為了給情人幸福。

▍1.雙子座

雙子男給人花心的印象，彷彿見一個愛一個，其實他並不是真的想要跟所有的女生搞曖昧，相處時也會觀察到彼此不合適的地方，只是怕說出來破壞氣氛，所以不想要當面點破。當雙子男遇到真愛，他會全心全意投入，減少無謂的社交，對另一半非常癡情，和平時的印象完全不同。

▍2.射手座

射手男愛好自由，討厭被束縛的感覺，很多人覺得他總是在曖昧初期熱情，之後就搞消失，是個不負責任的人，其實他只是發現並沒有那麼喜歡，所以迅速抽離這段關係。當射手男遇到真愛，他會非常在乎對方的感受，希望對方跟自己在一起時感到快樂，兩個人一起享受無拘無束的生活。

▍3.天蠍座

天蠍男對一般人很有距離感，毫不掩飾自己的冷淡和高傲，讓許多愛慕他的女性心痛不已，如果感覺和天蠍男在一起很痛苦，這只是代表兩人真的不適合交往。當天蠍男遇到真愛，他會變成「妻奴」，所有的注意力都放在另一半身上，願意為了對方付出一切，是一個佔有慾很強的情人。

▍4.天秤座

天秤座不太會拒絕他人，如果有人主動對他示好，就算完全沒有興趣，他也不知道該如何開口拒絕對方，所以跟許多人都維持這種不說破的曖昧關係，久而久之就成為大家眼中的渣男。其實當天秤座遇到真心喜歡的人，他會表現得很明顯，完全不用猜測就能感受到他的愛，對女友非常癡情。