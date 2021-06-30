桃園一名潘姓男子為了逃避兵役，收到桃園八德區公所5度寄發徵兵檢查通知書，經過自己及叔叔親自簽收後，卻刻意裝傻不去醫院體檢，甚至在逃避期間還連續犯下槍砲與詐欺等刑案，桃園市府在等不到他報到下，依妨害兵役罪嫌送辦，但潘卻像法官求情「自己知道錯了，希望再給一次機會」，但事後又擺爛落跑至今未入伍，法官依妨害兵役治罪條例判他6月，仍可上訴。

根據規定，未來潘男入監的時間，將還比服兵役4個月還常，而且服刑後仍須補足兵役期，反而得不償失。

根據判決書記載，潘男為桃園市八德區列管之役男，明知役齡男子應受兵籍調查、徵兵檢查、抽籤、徵集等徵兵處理程序，經八德區公所連續5次通知他前往指定醫院即衛生福利部桃園醫院接受體檢，通知書也已由潘男及其叔叔簽收，未料潘男明知體檢日期，竟意圖避免徵兵處理，無故未按期到場接受檢查。

根據調查，潘男的徵兵體檢通知書，已於108 年4 月25日、108 年5月23日、108 年12月3 日、109 年7 月24日、109 年8 月20日，要求前往指定醫院即衛生福利部桃園醫院接受體檢，但他及叔叔簽收後卻裝傻，無故不到。

法官審理後，審酌潘男身為役齡男子，負有服兵役之義務，竟於5 次通知其接受徵兵檢查，仍無故不到，嚴重妨害國家徵兵、役政之管理並影響兵役之公平性、被告不但不知依規定接受徵兵檢查，反於上開5 次徵兵檢查通知之期間內不斷涉犯刑案，雖然潘男表明「知道錯了，希望再給一次機會」，迄今仍未入伍服兵役， 依妨害兵役治罪條例判他6月，可上訴。