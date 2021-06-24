周思潔今年3月在Legacy舉辦首場演唱會。（資料照）

周思潔今年3月在Legacy舉辦首場演唱會，她90歲母親當天到場力挺，近日全台年長者陸續施打疫苗，周媽媽也於疫苗開打首日完成第一劑接種，周思潔說：「第一天電視新聞還沒報導疫苗有問題，她打針前心情沒那麼擔心。」隔天陸續傳出各地年長者疑因施打疫苗發生事故，周媽媽心情開始緊張，「媽媽一直說感覺有點不舒服、要去看醫生，但她又覺得去醫院也不安全」，所幸休息一晚後母親恢復良好。

周思潔也是心靈名師，定期在海內外開班授課，由於疫情影響，她1年半來幾乎所有課程都取消，無奈表示：「我這個工作是標準的『群聚』，大陸是授課重點地區，但所有課都停了、整個收入變零，加上馬來西亞以及台灣陸續停課，（收入）影響應該有5000萬。」但她正向思考，回想自己2001年曾熬過一億元負債低潮，「那個時候台北東區豪宅一坪才20幾萬，一間2000萬左右就有，可想而知當時的一億有多大」，堅信自己也可以挺過這次新冠肺炎風暴。

她去年斜槓YouTuber開新頻道，這1、2年感受到許多人內心非常不安，周思潔盼盡己之力提供正能量、幫助大家轉念，將針對目前疫情拍攝全新的YT影片《周思潔的人生投資學》，預計月底或下月初曝光。此外，她原本預計今年12月在台北國際會議中心開唱，如今疫情尚未平緩、演唱會勢必得延期，周思潔說：「啟動三級警戒後沒辦法上舞蹈課，但我每天都會在家裡自己練習，不景氣也是充電的好時機」。