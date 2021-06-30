屏東縣獲中央撥補2萬1700劑莫德納疫苗，將自7月2日起展開第二波大規模疫苗注射作業，此次以71、72歲長者（原住民61、62歲）為主要施打對象，全縣約有1萬6000人符合資格，預計2天內施打完畢。

屏東縣長潘孟安表示，此次施打將延續前一波「屏東模式」，即「長者不動、醫護移動」的貼心服務，全縣並設置32處施打站，一樣從山巔到海角、離島都有。

前一波疫苗施打為6月15日至25日，從85歲以上逐齡遞減到74歲以上，總計5萬841人完成接種，由於縣府團隊事先由民政系統依年齡層造冊，透過村里長、村幹事通知長者依時段到場接種疫苗，分流分批，不僅有效減少交通擁塞、群聚危險及等候時間，而且縣府開放一位家屬陪同，讓長輩安心，施打作業非常順利。

此次因撥補疫苗有限，且因應枋山疫情，已先完成楓港、善餘2村接種作業，枋山其餘二村併入至枋寮站施打，故縣府此次在全縣33鄉鎮規畫32處施打疫苗地點，除屏東市-縣立體育館、長治鄉-長治國小彩虹館、萬丹鄉-萬丹國中活動中心、內埔鄉-內埔國小體育館、潮州鎮-潮州高中中興堂、東港鎮-東港靜思堂、新園鄉-新園國中體育館、里港鄉-里港國小活動中心、佳冬鄉-佳冬國中活動中心、枋寮鄉-枋寮高中活動中心、車城鄉-福安宮香客大樓、瑪家鄉-三和集會所等速打站外，其餘皆於轄區衛生所施打站提供接種服務。

屏縣府表示，請接到通知單的民眾依表訂時間前往施打即可，不急不趕，請記得攜帶健保卡和身份證；73歲以上長者如果未施打疫苗，或居住屏東符合資格，但戶籍不在屏東的長輩，也一樣能前來施打。