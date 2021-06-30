紀寶如的父親罹患帕金森氏症6年，今年她將83歲的父親送到護理之家，不僅為了父親，更是為了母親，她說，「我媽全部心思都在爸爸身上，像是外勞要餵爸爸吃飯，她也要餵，她也不出門了，整天看著爸爸，這讓我擔心了。」而她的雙親日前都已經施打完AZ疫苗，沒有副作用，讓她十分安心。

紀寶如的父親比林松義晚兩年得到帕金森氏症，惡化速度卻比林松義來的快，讓林驚訝「妳爸爸怎麼變這樣」？紀寶如說，爸爸剛開始落東落西、行動緩慢，媽媽都會幫他做好，其實當老人變回小孩的時候，仍應該讓他有自學的機會。後來爸爸卧床、慢性病狀況很多，讓她憂心媽媽太勞心勞力，而決定送爸爸到護理之家接受專業人士照顧。

她排了兩年才排到醫院附設的護理之家，提供父親方便的就醫環境，也讓母親能夠放心，父親近來精神不錯，可以回答「好」、「不要」等單字，日前也在院方安排下施打疫苗。她笑說，父母打完疫苗都沒有任何副作用，反倒是三十多歲的大兒子一打完就說手很麻，還好沒有其他症狀。

紀寶如一直熱心公益，她擔任台灣優質生命協會秘書長，致力關懷獨居老人及安養院的長輩，傳遞愛與溫暖，她的兒子見賢思齊，也去考居服員執照，目前在從事居服員工作，她欣慰地說，兒子曾得過躁鬱症，好了之後願意去照顧別人、做把屎把尿的服務，是很棒的轉變。

受疫情三級警戒影響，近來許多弱勢長者缺乏物資甚至三餐不繼，台灣優質生命協會號召社會大眾捐款認購「獨老平安防疫箱」，提供弱勢長者以及獨居老人一個月的生活物資，紀寶如特別感謝方芳芳大力幫忙募款，以及熱心民眾響應，她也希望各界的善款能夠持續，不只送一個月，要持續送下去。