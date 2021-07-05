頭份消防分隊人員趕到以大型油壓剪剪斷鐵鍊後讓孩子脫困。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

鄰居指出曾聽到孩子被龔某打發出慘叫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

轄區頭份警分局員警已將母子帶回派出所調查。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗頭份市1名龔姓單親父親因要上班，顧慮8歲的兒子會私自外出，竟以鐵鍊將兒子鎖在家中飛輪，孩子受困打電話向遠在桃園的母親求救，母親立刻馳來頭份，見到兒子慘狀，立即報請警消剪開鐵鍊讓兒子脫困，據鄰居透露，偶爾會聽見龔某打孩子，孩子慘叫的聲音，警方正深入調查龔父有無涉及違反兒福法及家暴等情事。

據悉，住在頭份市的龔姓男子，與前妻育有1子，多年前離婚後，前妻搬到桃園，龔某獨自帶著兒子住在老家。據鄰居表示，龔某近來有新交女友，女友也有孩子，孩子可能因為母親不在身邊，而較會頂撞大人，最近半年來，曾2度聽過孩子被打慘叫聲，讓他們聽了好不忍心。

5日上午龔某外出上班，為怕兒子擅自外出，竟然以鐵鍊綑住兒子腰部，再將鐵鍊另一項綑在1樓客廳的飛輪上，兒子待父親離家，打電話給母親求救，母親一聽兒子被綑，趕緊由桃園趕來頭份，打119電話報案，消防局頭份分隊趕到現場以油壓剪剪斷鐵鍊，讓孩子脫困後，消防人員發現孩子受困情況並不簡單，再轉報轄區頭份警分局派員警前來接辦。警方已將母子帶回派出所調查龔某是否涉及違反兒福法及家暴等情事中。

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