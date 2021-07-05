新竹市政府本周起為70至73歲長輩共1萬3487人施打疫苗，預計3天可完成接種，預計6日起通知68歲以下長者，並計畫於本周四（8日）開打，而今天是竹市自疫苗開打以來接種量能最大的1天，上半天就施打了2608人，報到率75％，顯見施打率已隨年紀越輕而提高。

市長林智堅指出，全市有9站大型疫苗接種站今天全線開打，今天人潮雖多但都能謹守分流原則，要感謝市民的配合、團隊的努力，他也呼籲，符合資格的民眾，快來打疫苗，只要早1天達到群體免疫，就能早1天恢復過去的日常，累計至今天上午，竹市已有4萬1985人接種疫苗。

另，為確保分流、維持施打環境舒適，回流補打者一律採預約制，有需要的民眾可撥打疫苗專線（03）5355-137預約，服務時間為每日9時至17時，留下身分證字號與手機號碼，後續市府將以「簡訊」通知接種疫苗地點與時間。

市府表示，竹市9座疫苗施打站皆為「無障礙環境」，並鋪設木棧坡道，讓輪椅更好推行。針對長者持續提供「免費接送、到府施打」貼心服務，行動不便、路途較遙遠長輩，可撥打55688，向業者預約疫苗計程車，將有專人來回免費接送，長期臥床長輩，則可預約到府施打服務，預約專線：03-5352615，將有專業團隊到府為長輩接種疫苗。