職業高球選手席勒(Gene Siller)不幸在美國時間周六遇害，他今年41歲。席勒死於高球場上，一位凶犯開車過去將他槍殺，地點在美國喬治亞州肯尼索的松樹鄉村俱樂部。根據幾位目擊者描述，席勒當時在球場第10洞的位置，他前去查看一輛開進場內沙坑的白色小貨車（皮卡車），被駕車的人連開5槍殺害。嫌犯至今在逃。

席勒先前是卻斯山峰鄉村俱樂部的高球總監，目前任職於松樹俱樂部。前同事對媒體表示，席勒家裡有妻子與兩個小孩，他平常是個好人，不知為何遭受襲擊。案發隔日，網路募款平台GoFundMe已經累積7.6萬美元的善款（新台幣212萬）來幫助他的家人。

美媒11 Alive引述目擊者的說法，凶嫌是一位拉美裔男子，從外貌推估身高約185公分、體重77公斤以上，穿著白色T恤。凶嫌殺害的可能不只席勒一人，WSB-TV報導，警方案發後又在同個球場內找到一輛白色小貨車，裡面還有兩具屍體。

席勒從2007年開始參加喬治亞州的職業賽。喬治亞州高球協會、職業高球協會發表聲明：「我們協會的全體成員對於松樹俱樂部這起慘劇萬分悲痛，我們一起為他的家人與朋友祈福。」

警方目前對凶案毫無頭緒，這起慘案再度引來美國槍枝管制的爭論，惡人無論如何都有辦法弄到槍，普通人合法擁槍也很難隨身攜帶，除非席勒帶著槍走過去，否則他面對持槍的嫌犯毫無自衛能力。