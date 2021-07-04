對於較為保守或封閉的國家來說，看待性事不比西方坦蕩，即便全球社會風氣已經開放許多，但「性教育」仍是很多教育單位、家長心中較難拿捏尺度的課題，在很多家庭裡甚至是禁忌話題，但印尼知名女歌手尤妮莎拉(Yuni Shara)公開表示，會揪兩個兒子一起看成人片，藉機做性教育，言論隨即引爆議論。

49歲印尼名歌手尤尼莎拉擁有兩個兒子，年齡處於青春期，正好是性啟蒙的階段，據《太陽報》報導，尤尼莎拉接受專訪時，對於家庭及孩子的性教育侃侃而談，她說自己立志當一個開明的母親，不願當守舊派，因此在性教育部分，她會邀2個兒子一起看成人片，藉此提供一些性教育給他們。

莎拉笑稱，她有詢問孩子們對她提議母子一起看片的看法，問他們覺得酷不酷？但兩個兒子顯然跟媽媽不同步，回應：「媽媽，不要這樣」，尤尼莎拉這段專訪曝光後，隨即在網上引發熱議，意見呈兩極化，有人覺得還能接受，但有些人覺得看片這種事還是「一個人做」比較好。

但尤尼莎拉的親妹、孩子們的阿姨，倒是支持姊姊的做法，認為孩子都這麼大了，不可能沒看過成人片、有相關情節的漫畫之類，覺得既然如此，得到正確的性知識相當重要，《太陽報》也引述心理學專家Agstred Piether的說法，專家認為尤尼莎拉的做法是正確的，覺得母子透過討論，能知道正確的性知識，但這樣的想法，並非所有家長都同意。