北市北投警分局長安派出所上月29日接獲民眾報案，指稱一名高齡婦人欲進入捷運站，但因沒有攜帶手機、又沒有身分証件，無法完成「實聯制」，遭捷運服務人員阻擋，無法搭乘捷運返家，後經員警根據名字以及出生年次查詢，確認身分後，讓婦人順利返家。

員警方智弘、李心凱，上月29日下午1點多，擔服巡邏勤務，接獲民眾報案，指稱有民眾需要協助，到場後在捷運旁的公車站牌，看見婦人在炎熱的天氣下，徬徨無助坐在公車站的座椅。

警方詢問捷運服務人員，得知婦人沒有帶手機，無法使用簡訊實聯制，又不知道自己的身分證字號，再加上使用零錢投幣，無法從悠遊卡資料確認身分，希望警方能幫忙確認身分，就可以讓他搭乘捷運。警方根據名字以及年次，查出是82歲林陳婦人，並得知婦人家住新北市淡水，搭公車到北投找親戚，才會沒有攜帶手機、身分證。

警方安撫林陳婦人情緒並確認身分，由捷運服務人員協助登記資料，順利進入捷運搭車返回住處，警方呼籲，家中長輩可能不習慣使用手機，但為了配合防疫期間進入公共場所需要實聯制，提醒家中長者出門，記得攜帶證件，並配合防疫政策。