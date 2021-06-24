葉元之臉書轉貼恩主公護理部主任給同仁的信。（翻攝自葉元之臉書）

高雄市長陳其邁砲轟新北市疫調缺失，導致高雄群聚感染，三峽恩主公醫院被推上砲口，醫護人員士氣大受影響，一位恩主公醫院專科護理師請新北市議員葉元之轉發護理部主任鼓勵同仁的信，希望讓更多民眾知道真相，也希望高雄市長能向恩主公醫院所有辛苦的第一線醫護人員道歉，不要因為政治，打擊抹煞基層醫護人員的辛勞。

信中提到，恩主公醫護人員不做英雄、沒有推卸，但從不退縮，因為政治爭鬥卻把恩主公當做標靶，不公不義。醫院資源沒有醫療中心多，為配合國家政策已人仰馬翻，甚至丟下家庭，不敢回家。

這次事件因病人不願做PCR，事實被操弄，大家都感到憤怒，但醫院仍選擇將能量盡心盡力守護民眾健康，請各位同仁諒解。

葉元之表示，陳其邁批新北疫調不實，雖然昨天恩主公醫院院長已回應，一切按照衛福部的指引，但綠營民代及側翼，今天又扯出5月13日指引已更新，認為恩主公醫院仍有疏失。

但實際上，衛福部「感染管理措施指引」從未更新，至今仍是去年的版本。綠營所指5月13日的規定，只是一個因應醫院院內感染的處置建議，並不是具強制力的指引。

葉元之說，大家都希望防疫可以更好，做法上當然可以討論，且5月中下旬當時新北疫情大爆發，確實醫護能量略有不足。南部綠營窮追猛打的結果，讓北部醫護人員灰心，真的無助防疫。

信件全文：

各位護理夥伴大家早安，我是碧端，昨天又一個把恩主公推上媒體新聞的浪潮，吞噬著我們⋯我們不做英雄，我們沒有推卸，那是我們在健康體系照顧的責任，在防疫戰疫中我們醫院不大，但從不退卻。這次因爲政治競爭，把恩主公當做標靶，不公不義。

醫院不大，資源沒醫中多，常常配合國家政策，弄得我們人仰馬翻，因為院長說我們一定要盡力救人，不要讓病人在外面徘徊，就3個病房當專責，兩個加護病房一起努力。其他病房及單位也沒休息過⋯

5月以來的事件，護理部因為忙著匡列召回檢測，過去沒實際經驗，事件來得急又快。護理部在突然面對一般病房病人陰轉陽的情況。也是亂。沒日沒夜忙碌不已⋯

忙茫忙，沒有照顧到11樓同仁，讓他們直接面對種種，例如：如何跟病人解釋、轉床、隔離，自己是隔離還是自主管理，擔心同事、擔心病人，也因此有了對大眾抒發。謝謝他們提醒我們，讓護理部重新調整，並面對此次病毒防疫的種種政策，醫院也給予支持。

謝謝各位護理夥伴，在專責單位，每日的驚心動迫，捅鼻子、N95勒痕，不能回家、丟下家庭⋯

維持運作的一般單位，內外科的交叉照顧，不熟悉的科別，一樣擔負著病人照顧需要，要學會防疫防護，注意陰轉陽的病人⋯

這次高雄事件，因為病人就診不願意做PCR，被操弄的事實，我們很憤怒，但醫院選擇將能量要盡心盡力守護著民眾健康，請各位理解。

敬祝大家，注意健康，共同抗疫，平安。