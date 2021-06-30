衛生福利部台東醫院宣布，在30日獲得中央流行疫情指揮中心同意，自7月起逐步恢復門診及慢性處方箋等業務。
台東醫院表示，經過不斷地溝通，終於在嚴重特傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心派員實地視察後，於30日同意恢復台東醫院門診、慢性病處方箋、呼吸照護病房、精神科病房及護家部分營運。
台東醫院說明，自7月起，將恢復部分門診及領取慢性處方箋等業務，門診每個診次不超過20人，僅限電話及網路預約方式，不接受當天現場掛號，預約掛號專線0890324112分機1151、1153。
衛生福利部台東醫院宣布，在30日獲得中央流行疫情指揮中心同意，自7月起逐步恢復門診及慢性處方箋等業務。
台東醫院表示，經過不斷地溝通，終於在嚴重特傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心派員實地視察後，於30日同意恢復台東醫院門診、慢性病處方箋、呼吸照護病房、精神科病房及護家部分營運。
台東醫院說明，自7月起，將恢復部分門診及領取慢性處方箋等業務，門診每個診次不超過20人，僅限電話及網路預約方式，不接受當天現場掛號，預約掛號專線0890324112分機1151、1153。
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