準媽媽施打，感覺更安心。（台中榮總提供／張妍溱台中傳真）

為保障懷孕媽媽施打疫苗更安全，台中市政府自6至10日，在全市加開92個孕婦疫苗專診，台中榮總指出，孕婦疫苗施打特別門診，採線上預約制度，每日由市府衛生局配發500劑莫德納疫苗，準媽媽接種疫苗經特診醫師評估後施打，施打後仍須於現場留觀30分鐘確定無不適狀況後再離開。

台中榮總產科主任醫師陳威志表示：疫苗施打前建議先找產科醫師評估，只要孕婦健康、胎兒穩定，無其他不良症狀即可施打。根據今年6月新英格蘭期刊所發表，從前年12月至今年2月，超過3萬5千例孕婦施打的報告來看，施打mRNA疫苗並不會造成孕婦併發症，且特別建議有三高以及高接觸風險的孕婦要盡快施打。

家庭醫學部主任許碧珊指出，目前疫苗施打的安全是可以放心的，孕婦部分的話，除了建議施打Mrna疫苗相對安全外，她也提出現有研究強調，媽咪施打其實也可以保護到腹內胎兒，「研究顯示孕婦產生抗體後，可經由胎盤或臍帶將抗體傳給寶寶」。雖相關數據仍不多，還有待觀察，但還是建議，若孕媽咪仍有顧慮，可事先諮詢醫師評估。

現場有孕婦表示，之前給孕婦的莫德納疫苗開打後，一直預約不到，她相當心急，後來得知中榮有孕婦疫苗專屬門診，趕緊線上預約，現場有醫師詢問後再施打，感覺更安心。