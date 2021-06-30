澄清醫院住院醫師曾依晴在疫情嚴峻下，自動請纓前進防疫第一線，親手完成超過兩千多人的篩檢。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

曾依晴用繪筆紀錄澄清醫療團隊執行情形。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

曾在英國劍橋大學攻讀博士的澄清醫院住院醫師曾依晴，因新冠肺炎疫情返回台灣，在疫情嚴峻下，自動請纓前進防疫第一線，親手完成超過兩千多人的篩檢，並進入重症專責病房工作，她更用畫筆「記錄」疫情最前線醫護團隊的辛苦和醫病間的良善互動，將大家澎湃的情緒，轉為共感的作品。

曾依晴於台灣大醫學系畢業後，獲得劍橋大學桑格學院的博士學者全額獎學金，提供她薪資和獎學金，是該屆亞洲的第一人，因英國新冠肺炎疫情而暫時休學返台，並選擇澄清醫院做為故鄉親友的服務基地。澄清醫院副院長黃仁杰表示，曾依晴自告奮勇前進第一線執行防疫任務，令人十分感動。

疫情爆發到現在，由曾依晴親自篩檢已超過兩千多人，每篩檢一個陰性的個案，她心中就升起一份信心，篩到陽性的人一定安慰他們還好發現得早，治療一定會沒問題。她說，她在乎的不是篩檢人數的多寡，而是給了最勇敢民眾正向的感受，減少受檢者的擔心及壓力。

即使進了重症專責病房，給每個病人傳達家屬加油的話，看到病人更堅強的眼神，都讓她眼眶淚濕，醫病之間的感人互動，令她一生難忘。

曾依晴表示，她學醫沒學過繪畫，突然間想到用畫筆來記錄她心中的感動，穿梭病房時偶爾利用手機紀錄，有空時再轉為手繪，每一張畫作都是油然而生，或許只是一個個醫護的背影，卻是最勇敢和最熱情的畫面，以澎湃的情緒轉化為大家能夠一起共感的作品，想說的能做的，千言萬語盡在自己的畫作裡。

她強調，這段日子以來，醫護夥伴苦戰疫情，讓她在臨床和醫病關係成長很多，看見善良、看見真情，而澄清大家庭就像是陽光，沒有比這個地方更能夠讓她成為一個好醫師以外，廿年後再回首，會覺得澄清孕育她成為一個善良且真正連結臨床需求與研究，不忘關懷身邊每個人的醫師科學家。當台灣需要我們的時候，她最想告訴大家：「我在這裡，和你們，一起努力。」