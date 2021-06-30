國內新冠疫情延燒，至今已帶走643條人命，一名護理師淚訴，她照顧的9旬老夫妻雙雙確診，夫妻倆相當恩愛，卻因為確診需分開治療，奶奶經治療後病況穩定，然而她的老伴病卻撐不過去先走一步，由於24小時內必須火化，奶奶無法見到老伴最後一面，連過世了也不知道，讓護理師難過，「原來世界上最遙遠的距離，是隔著一道牆，卻不知道彼此已經天人永隔」。

一名新冠肺炎專責病房護理師在Dcard發文，她照顧一對快90歲的老夫妻，平常身體健康，因為住的機構有確診被匡列而住院隔離，一開始篩檢陰性，因為感情很好所以夫妻倆住一起，直到7、8天後兩人同時陰轉陽確診，才把他們分開。

原PO表示，一開始奶奶很焦慮沒有老伴在身邊，沒有食慾、病況變差，一直想找爺爺，治療過後精神、食慾、病況都算穩定。但爺爺就不一樣了，從確診開始就發燒到血氧不足，還用上了救命神器HFNC​（高流量氧氣鼻導管全配系統），病況從還能對答到意識不清約一週的時間，昨天還是無法撐過，去當天使了。

原PO說道，當時她做完爺爺的遺體護理，再到隔壁奶奶的病房治療時，心中只有滿滿的心酸，因為確診病人24小時之內要火化，奶奶無法見到最後一面、說最後一句話，也沒有人敢告訴奶奶老伴已經不在世上，看著奶奶還看著電視，笑笑地看著原PO時，她內心只有滿滿的感傷，「原來世界上最遙遠的距離，是他們隔著一道牆，卻不知道彼此已經天人永隔」。並呼籲大家不要再出門群聚、珍惜身邊的人，「萬一真的感染傳給家人，難道不覺得心碎嗎！」

對此，網友紛紛難過留言：「隔著一道手機屏幕也能感覺心酸，如果是我也不知道該怎麼開口」、「好難過，天人永隔果然是最痛苦的事」、「每看到一次就煎熬一次，辛苦你們了」還有人說道「記得外婆過世時，我還常常去看躺在冰櫃裡的她、說說心裡話，無法見心愛之人的最後一面，真的是新冠病毒最殘忍的一件事。」