北市聯醫陽明院區一名急診護理師日前確診，當時已經懷孕約30周。由於全家人都在隔離，只能自己搭上救護車，轉院至台大醫院治療。短短幾天，肺部情況就變差，一天之內病情急轉直下，醫療團隊為她緊急剖腹產，順利產下健康寶寶。她在今日順利解隔離，準備出院，感謝台大醫院團隊的陪伴，讓她感覺自己不是一個人在面對難關。

急診護理師王小姐坦言，在得知確診的當下，只覺得怎麼會是自己染疫，經與家人討論，決定轉院到台大醫院接受治療，由於家人全部都在隔離，只能自己一人完成所有的事情，感覺壓力非常大，需要靠自己把自己和孩子顧好。

台大醫院基因醫學部主治醫師戴怡芸表示，王小姐一開始發病時只有全身倦怠、肌肉痠痛，但後幾天則出現輕微發燒，再進一步轉為高燒、乾咳。一開始狀況穩定，但約4天後病情開始變化，需要呼吸支持。

經過醫療團隊討論，在動員包括產科、新生兒科、麻醉科、內科、感染科及重症醫療團隊之下，王小姐接受了剖腹產，順利產下女寶寶。寶寶出生後經PCR檢驗，確定未感染新冠肺炎，發育也與同齡寶寶無異，只是因為一出生就隔離，心理健康還需進一步追蹤。而生產後的媽媽，用藥問題也變得較不複雜，順利度過難關。

台大醫院婦產部主任陳思原表示，去年疫情以後，台大醫院各司其職，制定好防疫標準作業流程，產科也做好沙盤演練，建置負壓隔離產房和手術室。當時接到指示說會轉來一名孕婦時，便進行跨科部討論，隨時待命。

面對今日解隔離的王小姐，台大醫院副院長賴逸儒也恭喜她擔負生理心理上的負擔，順利度過難關，準備離開醫院進行自主健康管理。內科部副主任王振泰也表示，王小姐在這段過程中，展現了非常大的勇氣。王小姐也表達對台大團隊的感謝，謝謝他們讓她感覺不是只有自己一個人在面對。

台大醫院產科主任李建南表示，懷孕時染疫的個案，臨床症狀會比一般成人嚴重。小兒感染科教授張鑾英提醒孕婦，目前疫苗已經可開放孕婦施打，建議在第2或第3產期接種疫苗，預防感染，接種後，也可經由胎盤把抗體傳給胎兒，避免新生兒染疫。