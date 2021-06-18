近期在水逆的影響下，不少人都會感覺到情緒混亂，沒日沒夜陷入忙碌的工作，感情生活也一團亂，讓人身心俱疲，但水逆即將結束了！從6／23起，水星就會恢復順行。搜狐網命理專欄點名，白羊座、獅子座、處女座的人可在水逆後重獲新生，只要再繼續堅持一下，就能找回自己的節奏，重新掌控生活。

▍1.白羊座

近期白羊座容易心煩氣躁，當很多複雜的小事堆積在一起，就會讓人產生無力感和慌亂感。過去的這段時期裡，你們很難專注於一件事，在水逆結束前，還是需要謹慎一些，不必太過壓抑自己的天性，但要記得控制情緒，尤其在面對重要問題時，可以先稍微拖延一下，讓整體狀態恢復正常再去做決定。水逆結束後，你們會迎來短暫的調整期，這個時期會比較輕鬆，很快會迎來不錯的桃花，事業上也會出現良機，只要繼續堅持，就能夠得到自己想要的未來。

▍2.獅子座

獅子座在過去這段時間比較迷茫，你們深知當下的一切並不是你想要的，但是卻無力去改變，無論是被動的加班、臨時的任務、意外的出差等，都讓你們在事業上的表現力越來越差，情緒也受到了很大的影響。好在你們做事很堅持，不僅會敬業地做完不喜歡的工作，也不放棄尋找新機會，因此能和好運越靠越近。在水逆即將結束時，獅子座的貴人運會變好，你們的心情也會豁然開朗。

▍3.處女座

現在的處女座很壓抑，因為總是在追求完美，在事業上，你們的同事或主管可能會做出一些令人心寒的事，但是請不要放棄，繼續堅持讓自己變得更好，很快就會得到新機會，即使還沒成功，也不是你們不夠努力，因為「完美」這件事，本來就是可遇而不可求的。在水逆結束後，你們會恢復原本的狀態，變得更加快樂，不再被世俗的煩惱束縛，接下來可以好好放鬆，不必過於糾結一些沒意義的事。