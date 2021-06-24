曾文水庫蓄水區座落嘉義縣大埔鄉內，水庫建立40多年來，鄉民生活、工作均受影響，大埔鄉公所提請嘉義縣政府協助水庫正名為「大埔水庫」或「嘉義大埔水庫」，縣長翁章梁責成民政處立即轉請經濟部水利署南區水資源局協助，極力爭取水庫正名。南區水資源局則表示，目前仍維持現有名稱，後續再研議。

經濟部水利署南區水資源局指出，曾文水庫為跨區域水庫，集水區幅員廣闊，於興建之初擇定於曾文溪主流上遊築壩並核定名稱，該水庫兼具水力發電、供水、防洪及觀光等效益，已為國內、外知名水庫景點，且全台有多處名為「大埔」之地，更名恐無法達辨識度增加效果，考量曾文水庫名稱歷史淵源、知名度及河域條件，仍維持現有名稱，待凝聚各界共識後再行研議。

翁章梁表示，曾文水庫位於曾文溪上游大埔溪上，水庫及壩體皆在大埔鄉境內，壩址位於大埔鄉西南部，集水區包括大埔鄉、番路鄉、阿里山鄉以及高雄市那瑪夏區部分，正名為大埔水庫並無不妥，將適時再向中央反應。