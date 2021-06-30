全台水情快回到正常。旱災經濟部災害緊急應變小組今開會，由於近期降雨善部分水庫滿庫，決定取消決定取消新竹、嘉義及台南三地水情燈號，恢復供水正常。目前全台僅有桃園、苗栗與台中(北彰)三區仍亮水情燈號，有限水的為苗栗實施減壓供水，以及台中對用水大戶實施減量供水。

至於二期稻作供灌方面，原先桃園、石門、新竹、苗栗明德及嘉南第1-4組灌區本就可正常外，今日更決定苗栗中港溪、台中大安溪、大甲溪及嘉南第5-6組灌區，在優先運用川流地面水源下等下也允正常供灌。

經濟部次長曾文生指出，5月底以來梅雨鋒面及西南季風降雨有效挹注水庫集水區，持續採取加強各項節水管控措施，目前各水庫蓄水量持續回升。其中寶二水庫蓄水率96％、日月潭有98％、湖山、南化都滿庫。

至於苗栗永和山與台中德基水庫目前為47％、34％，蓄水率都未達5成，因此水情會議檢討後，還是決定苗栗地區維持減壓供水黃燈，台中地區減量供水橙燈。

其他地區則燈號降級或取消，如桃園地區由減壓供水黃燈轉為水情提醒綠燈，新竹、嘉義及台南是從黃燈與綠燈調回水情正常。

曾文生強調，依據氣象局預報資料顯示，未來一季降雨7月接近正常、8月正常至偏少，9月正常至偏多，預期水情可持續好轉，考量氣候變遷降雨不確定性，仍需持續水情管控。