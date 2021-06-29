板橋大遠百提前打烊，竟是櫃姐確診。（摘自板橋大遠百臉書）

板橋大遠百今下午突然宣布提前打烊全館消毒，據指出，該館有名櫃姐因婆婆確診，雖沒有跟婆婆一起住，但為了保險起見去篩檢，今下午結果出爐竟然呈現PCR陽性反應。新北市衛生局表示，該名櫃姐是環南市場確診者的家屬，目前都已掌握中。

大遠百下午回應，最近疫情嚴峻，營業時間已經縮短到晚間8時，這次提前打烊消毒，相關消息都還在調查，家人確診一事可能是先前的事件，對於櫃姐是否確診，尚未沒接到政府通知。本報記者晚間8時53分再次撥打電話詢問館方人員，未接電話。

板橋大遠百今天下午在臉書粉絲團宣布，為了持客人及員工安全，今日本館擴大進行，全面清潔消毒，營業時間改到晚間6時，6月30日起恢復營業中午12時至晚間20時。

據了解，該名櫃姐25、26日就已經沒有上班，有避掉上周末人潮，相關接觸人員都已經全部前往篩檢，盼能阻斷傳播鏈；市府也證實有接到櫃姐確診消息，目前已緊急通報衛生單位盡速匡列，並全面展開疫調。新北市衛生局也表示目前都有掌握。