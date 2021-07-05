新竹縣5日新增1例確診個案，80多歲老婦因丈夫住院到醫院陪伴，其夫確診後被匡列居家隔離，當時PCR採檢陰性，居隔至7月4日因頭痛就醫採檢陽性確診，收治醫院專責病房隔離治療。

縣長楊文科指出，這對確診夫妻都已高齡80多歲，丈夫因病住院，因照服員確診沒人照顧，由高齡80多歲妻子陪病，因國軍桃園總醫院群聚，夫妻倆相繼確診，實在讓人不捨。

老婦人的丈夫6月8日因病住進國軍桃園總醫院，因照顧的照服員確診，老婦人在6月22日到院陪病照顧，其夫6月24日確診，老婦PCR採檢陰性，回到家中居家隔離。

老婦7月4日因頭痛由衛生單位安排就醫並採檢，結果陽性確診，她獨自在家居隔，三餐自煮，食材由同住兒女送至門口，沒有接觸，因此無相關接觸者和公共場所活動史。

楊文科提醒，高齡化社會將出現更多老人照顧老人的情況，請鄉親在照顧家人時，務必也要注意自己的防護，長輩們一定要踴躍接種疫苗。

疫苗方面，新竹縣第二梯次6300劑莫德納疫苗，提前5日到貨，並增加撥配8400劑，衛生局將規畫69至74歲民眾施打。

另有560劑提供第7類中央造冊審核通過人員接種，包含維持科學園區運作防疫人員、檢調體系防疫人員及媒體第一線採訪人員，疫苗直接配送到指定醫院施打。