雲林縣5日獲撥補2萬4500劑莫德納疫苗，將於9日（星期五）開打，20鄉鎮市快打站開放70歲至74歲民眾接種，雲林縣迄今疫苗覆蓋率是10.1％，衛生局希望盡速達到20％的基本門檻。

雲林縣衛生局長曾春美今（6）日對縣議會進行工作報告表示，雲林縣75歲以上長者接種率是52.2％、65歲至70歲13.8％，加上第一到第七類人員，總共9萬8000多人完成接種，本縣疫苗覆蓋率是10.1％。

雲林縣第一類醫師人員已達92.6％，第二類中央與地方等相關防疫人員75.3％，第三類高風險接觸人員68.8％。

曾春美表示，衛福部疾病管制署對雲林縣疫苗接種工作相當肯定，電話告知會盡量滿足疫苗需求，該局也希望能盡速達到流行病疫苗覆蓋率門檻，也就是20％。

雲林縣5日獲撥補2萬4500劑莫德納疫苗，本周五於20鄉鎮市快打站同步施打，原則上開放70歲以上長者施打，年齡門檻授權各鄉鎮市公所評估。