新冠疫情持續升溫！台灣進入三級警戒已快2個月。位在台北市信義商圈的新光三越A11店4日晚間緊急發布公告，傳有有專櫃員工確診新冠肺炎。，考量所有員工及顧客的健康安全，新光三越A11店「5日休館一天，並再次加強館內、外全面消毒作業」

據「ET Today 新聞雲」報導，據新光三越公告顯示，5日休館一天，百貨公司也已針對確診專櫃員工、員工同事展開足跡調查，依循台北市政府的防疫指引，進行各項防疫措施，希望所有合作夥伴及同仁能給予支持及配合，也期望確診員工能早日康復。至於6日至12日營業時間維持12點至20點。

事實上，隨著疫情升溫，全台許多百貨公司、賣場也縮短營業時間，也有相關百貨暫時停業，民眾如需到這些百貨、賣場消費，可先查詢官網、臉書。外出也記得戴好口罩，並做好消毒工作。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。