台北市農產公司和環南市場群聚感染，其中板橋重慶市場、樹林博愛街市場都有確診攤販的足跡，新北市下令，從昨日起休市3日，並派駐機動篩檢隊進駐樹林保安市民活動中心，新北市長侯友宜表示，今日開始實施市場攤販分批接種，將與北市並肩作戰、區域聯防，阻斷隱形傳播鏈。

侯友宜今前往保安市民活動中心視察快篩狀況，他說，樹林區與板橋區交界的博愛市場與保安市場僅有一條街之隔，估計有超過400個攤商及流動攤販；昨日公布台北市環南市場攤商在博愛街市場工作足跡後，衛生局立即擴大匡列接觸者，並出動機動篩檢隊前往設站篩檢，由亞東醫院團隊進駐，同時採抗原快篩及核酸檢測。

侯友宜表示，樹林機動快篩隊第一天篩檢量相當踴躍，來了將近500人，今早已經篩檢100多位，目前全部都是陰性，將連篩2天，最少可篩到1000多人，另外板橋重慶街的篩檢也一直在做，截至目前為止都是陰性，預計今下午能夠篩檢完畢，希望有市場足跡史的市民踴躍篩檢，做自我健康的監測，讓隱形傳播鏈能夠及早找到。

侯友宜也說，傳統市場、夜市人潮密集流動易造成群聚傳播鏈，市府已對市場及夜市攤商進行自治會造冊，今天開始對168處市場攤販輸送疫苗，將在今日至15日分批接種，預計接種2萬劑，希望大家不要急，市府會按照造冊順序施打，盼讓辛苦的攤販盡早得到保護力，民生物資的供應鏈可以不用斷絕。