員警在場協助，現場秩序良好，動線、交通均順暢。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府針對轄內所有移工宿舍，加強稽查、防疫宣導並啟動複查，勞工局查核過程中發現移工上下車地點有安全疑慮，經會同警察局現場會勘，順利讓移工在保持社交安全距離的前提下，亦可安心上下車、同時避免影響他人行車安全。

勞工局長王鑫基表示，23日查察交通車時，發現移工宿舍配置的交通車上下車地點不甚理想，因車道受限，只能臨停，若停到對面車道，移工夥伴們則必須穿越馬路搭乘車輛，不但險象環生、也影響用路人行車安全。

王鑫基說，24日勞工局特別透過跨局處防疫會議尋求協助，隔日警察局長方仰寧協請永康分局共同會勘規劃改善方案，26日上午6時許，長宏人力公司已將交通車路邊臨停接駁導引至國際紡織公司舊廠區內停放接駁。

他說，現場移工依公司規劃分區排隊候車，再依序上車，有遵守防疫規定，佩戴口罩及保持社交距離，員警在場協助，現場秩序良好，動線、交通均順暢，讓移工夥伴們在保持社交安全距離的狀況下落實防疫，也解決多年來臨停接駁的問題。

王鑫基感謝警察局同仁協助，也感謝事業單位、仲介公司以及移工夥伴們的配合，若雇主或市民有防疫宣導海報的需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），勞工局將免費郵寄給民眾，一同為防疫努力。