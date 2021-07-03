桃園綠色捷運正如火如荼施工中，3日下午八德區介壽路段卻驚傳失火，濃濃黑煙不斷冒出，甚至蔓延到一旁車道。(翻攝照片)

桃園綠色捷運正如火如荼施工中，3日下午八德區介壽路段卻驚傳失火，濃濃黑煙不斷冒出，甚至蔓延到一旁車道，用路人經過宛如進入黑洞中，轄區大湳消防分隊到場，發現是一輛小貨車起火燃燒，6分鐘即撲滅火勢，並無人員傷亡。捷運局指出，是自來水公司的發電機漏油起火，非捷運施工造成，且在空曠處，未影響工程進度。

八德區介壽路一段因綠線捷運施工，僅剩2線道，交通顛峰時間常塞車，3日下午2點半該工程接近廣豐新天地路段，突然慘遭祝融，陣陣黑煙狂冒，隨著風勢擴及車道，一旁工地人員不斷揮手指揮交通，但仍險象環生。

消防局緊急派遣3輛消防車、1輛救護車和10名打火弟兄前往，所幸到場6分鐘即撲滅火勢，現場為一輛行進間的小貨車起火燃燒，車頭、拖板和車上工具都燒成焦黑，所幸無人員受傷受困，起火原因調查中。

捷運局指出，該起火原因初步了解是自來水公司下午在GC02標VS4工地配合管線遷移，施工包商以小貨車載發電機進入工地，未注意到發電機漏油而引發火警，非捷運施工造成，且因現場空曠，工地保全第一時間就通知消防局迅速滅火，僅有影響到包商的小貨車跟發電機，沒有影響到工程，損失由包商自己承擔。