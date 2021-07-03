民眾入侵鐵軌遭撞 台鐵枋寮佳冬線暫無法通行 18:152021/07/03 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵南迴線發生撞擊事故，列車被迫停駛。(台鐵提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3日下午5時35分，台鐵3334次從枋寮開往新左營的區間車，於枋寮至佳冬間K60＋200處，撞及1侵入路線行人，被撞擊民眾當場死亡，當時車上有5名乘客，目前正釐清事故原因。 台鐵指出，事故後已通知路警處理，目前佳冬至枋寮間路線暫時無法通行，台鐵下午5時45分也成立局本部二級應變小組，已加強播音以服務旅客，並盡速事故排除。 屏東縣長親督軍 枋寮鄉將連續大清消3日 孕婦打爆電話 列冊長輩打不到 #枋寮 #台鐵 #民眾 #佳冬 #入侵鐵軌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NCC高官釀火燒山 民眾黨籲假扣押防脫產 04:102021/07/03 社會新聞 電視台前公園「遛鳥把玩」 他曾任攝影記者辯釋放壓力 10:412021/07/03 社會 疫蹶不振 6月機車銷量慘跌四成 04:102021/07/03 財經要聞 高雄緊急取消不在籍長輩施打疫苗 民眾抱怨連連 14:202021/07/03 生活 枋山嬤、果農妻 同區候診 鳳山大樓群聚 搭電梯染疫 04:102021/07/02 焦點要聞 莫德納來了！民眾漏夜排隊搶殘劑 花蓮縣將改採預約制 10:542021/07/03 生活 保育水獺大家一起來 金門發給獎金最高5萬元 15:402021/07/02 寶島 紫斑蝶南遷飛越墾丁 行車請減速 04:102021/07/03 地方新聞 為何環南會長爆氣開嗆林昶佐 楊寶楨揭穿一件事：萬華人受盡委屈 10:342021/07/03 政治 新北台版大峽谷現人潮 出動鋼筋封鎖 04:102021/07/03 地方新聞 雲林移工快篩 首日132人全陰性 04:102021/07/02 地方新聞 社會熱門新聞 高市建物側牆坍塌壓母子 母救出無生命跡象 - 社會 女看護憋不住 「借用爺爺」跨坐身上猛搖擺 老司機抓包真相大逆轉 - 社會 阿公打完疫苗會喘 女調監視器驚見看護裸身「騎上去」 - 社會 大腸癌父親打疫苗前突解除定存 她揭背後原因惹淚崩 - 社會 氣質女約戰85大樓 房內傳出「肉搏聲」露餡泣：老公亡又遇疫情 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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