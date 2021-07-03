3日下午5時35分，台鐵3334次從枋寮開往新左營的區間車，於枋寮至佳冬間K60＋200處，撞及1侵入路線行人，被撞擊民眾當場死亡，當時車上有5名乘客，目前正釐清事故原因。

台鐵指出，事故後已通知路警處理，目前佳冬至枋寮間路線暫時無法通行，台鐵下午5時45分也成立局本部二級應變小組，已加強播音以服務旅客，並盡速事故排除。