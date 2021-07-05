高雄市稅捐稽徵處5日指出，無償提供公眾通行的道路土地，在使用期間內，可免徵地價稅。另供公共通行騎樓走廊地也可申請減徵地價稅。稅捐處提醒，若符合相關條件者，可在當年地價稅開徵前40日，也就是9月22日前提出申請。

近日民眾電話詢問，自有土地供作道路使用，可否依法免徵地價稅？高市稅捐處指出，財政部2020年1月21日發布釋令，建築基地的法定空地，於核發使用執照後，經地方政府依都市計畫法規定，指定為公共設施保留地的道路用地，且實際無償供公眾通行使用者，土地所有權人可申請免徵地價稅。

至於公眾通行的騎樓走廊地，是否可以向稽徵機關申請減徵地價稅？高市稅捐處表示，並非所有騎樓走廊均可申請減徵地價稅，只有供公共通行的騎樓走廊用地才可減徵地價稅。

稅捐處進一步說明，騎樓走廊地若地上有建築改良物1層者，減徵1／2；2層者，減徵1／3；3層者，減徵1／4；4層以上者，減徵1／5。至於騎樓走廊地上建築改良物的層數認定，是以建築改良物所有權狀記載為準。

該處提醒，符合上述要件的民眾，請於當年度9月22日前檢附有關證明文件向土地所在的地方稅稽徵機關提出申請，經審查符合者，即可自當年度免徵地價稅，逾期申請則自次年適用。