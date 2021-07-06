《證交所》宜新實業送件申請上市 08:022021/07/06 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜新實業(4440)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年第7家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。 宜新實業實收資本額6億元，主要產品為彈性包覆紗及加工絲，2020年稅前淨利1.48億元，每股稅後盈餘2.85元。 宜新實業今日送件申請股票上市 勞工紓困貸款 三成重複申請 #宜新實業 #上市 #證交所 #送件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 網購爛菜不能退 消保官：仍可申訴 04:102021/07/06 地方新聞 高雄輕軌半年6車禍 增設號誌改善 04:102021/07/06 地方新聞 苗栗校長遴選 6校出缺 04:102021/07/06 地方新聞 南亞科第二季營收 創11季新高 04:102021/07/06 財經要聞 遭控強徵國軍疫苗 高市府：正常調度 04:102021/07/06 地方新聞 台南弱勢生無工可打 家扶物資援助 04:102021/07/06 地方新聞 花蓮攜手觀光業 研擬疫後新遊程 04:102021/07/06 地方新聞 完善香港法制 全國人大促完成23條立法 04:102021/07/06 焦點新聞 地緣政治風險 聯電因禍得福 04:102021/07/06 財經要聞 林口三井購物娛樂商場 2024完工 04:102021/07/06 地方新聞 微解封 鄭文燦籲全國一致 侯友宜認為勿輕心 04:102021/07/06 焦點要聞 財經熱門新聞 遏止主力開、收盤前下假單 證交所祭精進版管理措施 - 財經要聞 - 工商時報 大林電廠跳機影響 今供電吃緊亮「黃燈」 - 財經 地緣政治風險 聯電因禍得福 - 財經要聞 - 工商時報 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 1.1兆股利活水來了! - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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