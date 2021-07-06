宜新實業(4440)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年第7家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

宜新實業實收資本額6億元，主要產品為彈性包覆紗及加工絲，2020年稅前淨利1.48億元，每股稅後盈餘2.85元。

宜新實業今日送件申請股票上市
勞工紓困貸款 三成重複申請
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