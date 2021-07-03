響應政府政策，嶺東科技大學認養春安校區旁的公車候車亭，並結合校內設計專業，打造候車亭全新風貌。（嶺東科大提供／林欣儀台中傳真）

為讓公共設施獲得完善的維護，台中市政府去年起開放公車候車亭認養，嶺東科技大學響應此計畫，認養並改造春安校區旁的候車亭，透過學生設計的專長，結合LTU校園品牌形象及當地彩虹眷村特色，打造一座嶄新、充滿活力的候車亭，成為嶺東商圈新地標。

嶺東科技大學指出，包括精密機械園區及多起建案進駐，南屯地區近幾年來快速發展，人口數也逐年攀升，交通建設四通八達，再加上嶺東除擁有科大、中學、非營利幼兒園，另也投入經營樂齡大學、社區大學，學生數有上萬人，候車亭是大家每天往來的必經地。

有感於此，去年台中市政府交通局宣布開放民間單位認養公車候車亭設施後，嶺東即率先認養春安校區旁候車亭，校方表示，此舉可落實大學參與公共事務，而為營造一座有嶄新氣象的候車亭，還特別邀設計學院視覺傳達設計系教師許哲瑜、郭中元及秦安慧協助設計改造。

嶺東科大指出，在維持候車亭現有結構的原則下，同時希望給予候車亭簡約感，再結合學校「LEARNING TRANSFORMS U＃學習不設限」的校園品牌形象，而候車亭上的「LTU」裝置藝術就是學校英文簡寫、展現品牌精神形象。

校方強調，此候車亭分別以藍色、橘色及黃色呈現理性、活力、新世代意涵，讓新候車亭展現出豐富色彩與全新活力，也與鄰近的彩虹眷村相呼應。除認養候車亭，未來還將配合市府政策、善用學校設計專長，盼協助台中市共創特色市容、展現創新藝術風格。