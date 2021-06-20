俗話說，沒有醜女人，只有懶女人，對於很多女生來說，化妝不僅是一種禮貌，更是一種增添自信的方式！搜狐網命理專欄點名，白羊座、雙魚座、天蠍座的女性對自己的外貌最重視，她們很熱衷於打扮自己，堅持不化妝就不出門。

▍1.白羊座

白羊女對於日常吃飯和穿搭的興趣都不大，但是她們很熱衷於投資自己這張臉，就算花在化妝品上的錢已經超過自己能負擔的極限，她們也絲毫不眨眼，再貴也捨得花錢，只希望自己能美美的出門，永遠保持漂亮，除非你是她的家人，不然永遠不可能看到她的素顏。

▍2.雙魚座

雙魚女的世界充滿了浪漫與幻想，她們始終認為，一個人可以沒錢，但是千萬不能沒有美貌，唯有擁有足夠亮麗的外表才能吸引到白馬王子，所以她們總是很細心打扮自己，加上雙魚座一直都是外貌協會，所以她們對自己的要求也非常高，會透過保養及化妝來提高顏值，而且從來不素顏出門，只要外出就一定會化妝。

▍3.天蠍座

天蠍女的性格比較沉穩內斂，不太擅長用言語展現自己，但她們天生品味好，懂得善用化妝和穿衣搭配來凸顯自己的美，進而在人群中脫穎而出，所以天蠍女是絕對不會素顏出門的人。天蠍女不是為了別人而打扮，她們認為把人生活得漂亮、精緻是自己的責任，若成為黃臉婆，則是天蠍女最恐懼的事情，她們不指望自己變成鎂光燈下的焦點，只希望讓人生有意義，不要留下遺憾。