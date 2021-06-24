新冠肺癌病毒肆虐全球，為鼓勵民眾施打COVID-19疫苗，增加身體保護力，21日開始，日本政府實施企業、大學等「職域接種」，引發各界關注。不過當地電視台拍攝長髮正妹小露香肩接種疫苗的畫面，意外讓日本、台灣網友超興奮，連PTT鄉民都群起報名「想當接種義工」。

日本電視台拍攝長髮正妹露香肩施打疫苗的畫面，意外讓日本、台灣網友超興奮。（圖／PTT）

透過PTT轉發的日本電視翻攝圖可以得知，畫面裡一頭長髮飄逸的正妹，雖然臉戴白色口罩，顏值如何不得而知，但睫毛濃密、氣質出眾的模樣，已經叫人想入非非，加上施打疫苗時，她性感的拉下襯衫，露出雪白香肩和纖細手臂，接受醫護人員的酒精消毒，唯美畫面讓台日網友不小心又戀愛了，紛紛在自己國家的熱門論壇上留言驚呼「看起來很香」、「肩膀好美，我想舔了」。

日本電視台拍攝長髮正妹露香肩施打疫苗的畫面，意外讓日本、台灣網友超興奮。（圖／PTT）

連平日嚴苛審美的台灣PTT鄉民，都爭先恐後的嚷嚷想當接種疫苗的義工，如痴漢表示「我想當疫苗了」、「女人最美的部位」、「一整天能幫1、2個正妹接踵偶jo滿足惹」、「日本妹腋下一定很乾淨又香」、「感覺好正」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922