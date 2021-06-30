Delta與Alpha病毒株比較圖。(摘自何美鄉臉書)

Delta印度變種病毒入侵國境之南，造成屏東枋山群聚累計15人確診，其中10人基因定序檢出Delta變異株。「Delta病毒有多可怕？」中央研究院生醫所兼任研究員何美鄉從病毒「傳播性」、「致病性」，以及「疫苗保護性」分析Delta變異株對台灣帶來的影響，坦言就算控制住屏東群聚的疫情，仍有更多的境外移入需要防範，廣泛施打疫苗才是接下來防疫重點。

何美鄉今（30日）於臉書透露，Delta病毒近日的網路聲量高居不下，但不要被一堆沒有用的資訊弄昏了頭。「以下重點是你現在需要知道的」：

【傳播性】

何美鄉說，Delta變異株從印度緣起，現在已散佈世界各地。在英國已取代Alpha變異株成為最重要的流行株種，比Alpha增加了60％的傳播性。由於Alpha已經比原生株的傳播性增加了50％，「所以，Delta的傳播性是原生株的兩倍以上。」

何美鄉指出，Delta與Alpha的抗原性差異不大，在英國選植的優勢，主要是來自於感染能力的優勢，免疫的優勢其次。所以，不管疫苗施打率如何，都會是各國現在最需注意的病毒株。

【致病性】

何美鄉表示，透過Delta與Alpha的比較圖可看到，外界一直有Delta致病性較高的說詞，但她目前沒有看到可以佐證的數據，「至少在英國沒有」。她指出，Delta病例數一直在增加，但住院人述並未增加，研判疫苗應扮演重要角色，抵銷掉了重症率上升。

【疫苗保護性】

依據英國的數據，AZ疫苗與BNT疫苗，對住院個案的保護性分別是92％與96％；但對於輕症感染的保護性就差一點，保護性分別是60％（66％對Alpha）與88％（93％對Alpha）。

何美鄉認為，即便控制住屏東的疫情，未來還會有更多境外移入的Delta造成社區感染。現在的防疫重點是廣泛施打疫苗。（本報系資料照）

何美鄉指出，在英國Delta感染看似好發在年輕人身上，主要是年輕人沒施打疫苗的比例較高；印尼的疫苗接種率10％左右，Delta現正造成大流行，媒體報導有多位已接種兩劑疫苗（科興）的醫師死亡。在接種率不高，且疫苗保護效果不佳的社區傳播情況下，Delta的危害不可忽視。

談到Delta疫苗對台灣的影響，何美鄉說，從英國與印尼的對照可清楚知道，即便控制住屏東的疫情，未來還會有更多境外移入的Delta造成社區感染，現在的防疫重點是廣泛施打疫苗。「現在我們約有520萬劑疫苗，那就快快施打，若有疫苗緩打的跡象，就持續擴大施打對象。」 但何美鄉認為，目前不需為Delta提升防疫警戒，也不需要為它延長第三級警戒。