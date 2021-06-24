有些星座給人理性的印象，做事總是很有條理，不過一遇到喜歡的對象時，他們卻容易亂了手腳，甚至很容易衝動行事，完全不考慮後果，《搜狐網星座專欄》近日分享3個在愛情裡，容易莽撞行事個星座。

1.天蠍座

天蠍座外表看似高冷，好像對任何事都不在乎的樣子，但遇到喜歡的對象時，他們的變化會非常大，什麼事情都願意幫喜歡的人做，也從來不隱藏自己的感情，只要對方一句話，他們絕對使命必達，不過在不經謹慎思考的狀況下，也使他們容易衝動行事。

2.獅子座

獅子座個性非常衝動，面對愛情也是如此，當他們遇到心儀的對象時，獅子座會不顧一切的想與對方在一起，就算朋友認為他們不適合，極力勸阻也沒有用，獅子座若談遠距離戀愛，他們可能會因思念伴侶，而直接飛奔到對方所在的城市，想給另一半驚喜，如此衝動的個性，也使他們容易魯莽行事。

3.摩羯座

摩羯座個性保守，做任何事都會考慮前因後果，屬於理性派的人，但在愛情裡他們卻常被愛沖昏頭，變得較為感性，摩羯座一旦有了喜歡的人，就會牢牢抓住對方不肯放手，摩羯座不希望自己因膽小，而錯過真命天子或真命天女，在追求喜歡的人時，他們完全不會考慮後果，有時還因此緊張到慌了手腳。