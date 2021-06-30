台中自6月中旬開始為75歲以上長輩施打疫苗，今日許多長輩依通知單時間前往大甲高中欲施打，卻撲空。台中市議員施志昌痛批，盧市長開放疫苗讓鄰長施打，還引起其他縣市跟進，結果台中今天原本就在應當在施打優先順序上的75歲長輩，卻發生無疫苗可打的窘境，台中市政府疫苗施打政策根本混亂失當。

施志昌表示，依照疾管局最新的新冠肺炎疫苗公費接種對象，75歲以上長輩被歸類為第六類，從6月中旬，中央配撥疫苗供地方縣市政府提供給75歲以上長輩施打。施打過程中，盧市長認為，雖然鄰長不再優先施打的對象之中，但因為疫苗有剩餘，因此提供給鄰長施打。

施志昌指出，施打至今卻出現疫苗不足的狀況，如今日大甲高中快打站，最多會有757人接受施打，結果現場只有準備可供235人施打的量，僅通知人數的3成，導致許多長輩叫了計程車、或是陪同家屬請假陪長輩前往卻撲空。

施志昌痛批，是不是盧秀燕市長執意開放供鄰長施打，導致原本應優先施打的75歲以上長輩反而沒有疫苗？中央在疫苗的施打分配上原本就有依據風險訂定，盧秀燕市長卻跳脫規定，在對疫苗數量與施打人數的判斷上出現明顯的錯誤，承擔苦果的卻是依照規定想要施打的長輩，足見疫苗施打政策上的混亂失當。

施志昌表示，當初做此決策顯然缺乏合理性與正當性，除了初期導致快打站大排長龍，也排擠了應當優先施打的對象，除了長輩無法施打，也有醫事人員反應現在仍無疫苗施打。

施志昌指出，中市開放殘劑上網登記施打，但應優先施打的長輩仍在苦等疫苗，不只是市府網站當機，市府的決策也跟著當機，數十萬長輩的權益就在盧市府的錯誤決策下被犧牲！