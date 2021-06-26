有些星座女外表看似單純，但實際上她們懂得如何做人，甚至知道如何用潛移默化的方式改變別人，漸漸地伴侶受到她們影響後，不知不覺就會跟隨她們的步伐，《搜狐星座專欄》近日分享3個最會調教丈夫的星座女，甚至因此受到老公疼愛。

1.雙子座

雙子座的女生鬼靈精怪的，知世故而不世故，個性雖然很單純，不過她們也懂得耍點小心機，雙子座女因為非常通曉人心，所以懂得如何抓住另一半的弱點和性格，她們會依據對方的性格，找到與伴侶適合的相處方式，且在生活中慢慢地改變對方，讓伴侶在不知不覺中跟隨她們的步調。

2.水瓶座

水瓶座女不僅聰明，而且個性還帶點神祕，因此經常容易讓男性產生好奇，水瓶座女外表看似什麼都不在乎，但伴侶的一舉一動，其實她都看在眼裡，因此總是能適時的掌控對方，而且水瓶座女對人態度忽冷忽熱，一旦她們表現出愛意時，就會讓對方恨不得為她們付出所有。

3.天蠍座

天蠍座女年輕時，對於愛情抱有太多幻想與不安，因此經常成為受傷的一方，但隨著年紀增長而變成熟後，她們會用智慧來談感情，她們擁有強勢的一面，也會有嬌媚的一面，天蠍女能為了家庭，而退到男人的身後，也能用實力撐起整個家，因此在家裡擁有舉足輕重的地位，自然受到丈夫寵愛。