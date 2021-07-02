氣象局指出，明天台灣仍在太平洋高壓的勢力範圍內，降雨仍集中在山區及大台北、東北部地區，午後易有零星短暫雷陣雨。(氣象局提供)

中央氣象局表示，明（3日）受到太平洋高壓影響，各地晴到多雲，午後大台北、東北部地區有短暫雷陣雨，氣溫上持續炎熱，有36度高溫發生機率。目前於菲律賓東方海面有觀測到1低壓帶，預估將朝菲律賓前進並在下週一、下週二（5日、6日）進入南海，隨著水氣北上，3地雨勢增多，雷雨機率提高，其他地區天氣轉為多雲到晴。

氣象局指出，明天台灣仍在太平洋高壓的勢力範圍內，各地大多為晴到多雲的天氣，清晨至上午南部零星陣雨範圍、量值會少一些，午後山區及大台北、東北部地區易有零星短暫雷陣雨。

明天氣依舊炎熱，北部及東半部高溫約34-36度，中南部高溫約32、33度，氣象局提醒，大台北及東半部易有局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率；白天各地紫外線指數都容易達過量或危險級，民眾外出需注意防曬，多補充水分。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，受到太平洋高壓勢力壟罩下，天氣較為單調，各地高溫炎熱，午後山區有陣雨出現。目前觀測到菲律賓東方海面低壓96W，發展仍緩慢，在接近菲律賓東部外海後，才有發展機會，預計到了下週一低壓位置離台灣最近。

氣象局表示，週日（4日）各地大多為多雲到晴，不過環境水氣增多，午後雷雨範圍從山區擴大，中部以北平地午後雷陣雨機率提高。下週一、下週二（5日、6日）隨著低壓帶通過菲律賓進入南海，受水氣北上影響，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。